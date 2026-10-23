Scontri a Milano, il segretario Siulp - Polizia di Stato: "Ci siamo trovati davanti a ragazzi di 12 anni"

A intervenire sugli scontri di Milano è anche il segretario Siulp - Polizia di Stato, Andrea Varone: "In questo contesto l'elemento inedito è stato il fatto che ci siamo trovati davanti a ragazzi minorenni di 12, 13 e 14 anni - commenta -Nella giornata di sabato 17 ottobre c'è stato un inserimento all'interno del corteo che è durato molto poco mentre domenica 18 ottobre è stata una protesta più spontanea organizzata in rete. È stata una rivoluzione guidata dai social, nessun assalto ai forni per prendere il pane ma bensì alle griffe. Quello che ci sta colpendo è che prima ci si nascondeva, oggi ostentano la violenza sui social," conclude Varone.