Marchi di lusso e moda, i maranza: “Ci prendiamo quello che non possiamo permetterci”

Scarpe da centinaia di euro, vestiti firmati e l'immancabile borsello griffato. È lo stile dei cosiddetti maranza, per i quali l'abbigliamento rappresenta un vero e proprio status symbol, da conquistare e ostentare anche sui social. Un'ossessione per le griffe che torna al centro dell'attenzione dopo il weekend di violenze a Milano, dove bande di giovanissimi hanno distrutto vetrine e saccheggiato negozi del centro, prendendo di mira anche diversi marchi di abbigliamento.