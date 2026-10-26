Proteste in Italia, i dubbi dei penalisti: "La repressione non è la strada giusta"

Sulla stessa scia l'ex capo della polizia Franco Gabrielli: "Se tutto si riduce alla repressione, non abbiamo capito la complessità che abbiamo davanti e non possiamo ottenere risultati effettivi e duraturi. In quattro anni otto decreti sicurezza e un profluvio di norme penali che, dal mio punto di vista, non hanno cambiato molto la realtà". Gabrielli ha, dunque, sottolineato la necessità di affiancare agli strumenti repressivi interventi sulle cause sociali dell'insicurezza e sulla condizione giovanile.