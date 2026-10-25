Carovita, sindaci centrosinistra: "Premier ci incontri, servono risposte"

Nove sindaci di centrosinistra che amministrano le principali città italiane chiedono "un confronto urgente con il Governo" in merito alle proteste che stanno interessando il Paese nelle ultime settimane. "Il costo della vita, della casa, dell'energia e dei trasporti sta mettendo sotto pressione famiglie, lavoratori e imprese in tutta Italia da Nord a Sud, come in molti Paesi europei - sottolineano i primi cittadini di Roma Roberto Gualtieri, di Firenze Sara Funaro, di Bari Vito Leccese, di Bologna Matteo Lepore, di Torino Stefano Lo Russo, di Napoli Gaetano Manfredi di Milano Beppe Sala, di Genova Silvia Salis e di Cagliari Massimo Zedda - I comportamenti violenti sono inaccettabili e li condanniamo con la massima fermezza. Ma la risposta duratura passa dall'economia: dal potere d'acquisto, dal lavoro, dai servizi essenziali".