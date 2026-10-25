Movimento 17 ottobre, dal silenzio nelle chat ai dubbi sul leader: così si è sgonfiata la protesta

Da venerdì 23 ottobre è calato il silenzio dalla galassia social legata al Movimento 17 ottobre e dai suoi fratelli. L’individuazione di Youssef Siher, fermato per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e dall'utilizzo del mezzo informatico, non poteva essere più tempestiva: avergli tolto lo smartphone due ore prima dal ritorno in piazza di migliaia di manifestanti in tutta Italia ha di fatto depotenziato la protesta. Decine di utenti hanno continuato ad aggiornare la pagina e chiedere lumi su quale fosse il piano per marciare sui centri storici.



Nelle chat di quell’universo ci sono commenti di ogni tipo. “Dove andiamo oggi a protestare?” La domanda più comune, una delle tante rimaste senza risposta. Qualcuno online ha azzardato che era ora di “agire da soli”, spiegando l’intenzione di muoversi senza strategia ma di “muoversi allo stesso”. L’appello in stile lupi solitari è caduto nel vuoto. Con il passare delle ore e la diffusione della notizia del fermo di Siher nella chat è aumentata la rabbia e con essa i dubbi. “Non è finita oggi, il 30 ottobre sarà sciopero generale” scrive un anonimo, riferendosi alla protesta prevista a Roma per venerdì prossimo quando si terrà una manifestazione promossa dal sindacato Usb.