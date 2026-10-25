Lega, chi sono stati i segretari del partito
© Withub
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Boato per Matteo Salvini rieletto segretario della Lega con 465 voti, subito dopo la proclamazione, da parte dei congressisti del partito a Milano. Poi l'abbraccio sul palco tra lui e lo sfidante Massimo Garavaglia, che ha ottenuto 146 preferenze. Salvini l'aveva appena citato, ringraziandolo, e subito dopo Garavaglia è salito sul palco e l'ha abbracciato. In termini percentuali, Matteo Salvini è stato confermato segretario con il 76% dei voti sui 611 votanti. Per Garavaglia il 24% dei consensi. I delegati registrati al voto erano 614 sui 707 aventi diritto, hanno votato in 611. "Non tollererò più - ha esordito il vicepremier dal palco, - che la Lega sia considerata un alleato di serie B in nessuna Regione dove governa il centrodestra. Chiediamo rispetto, perché i numeri sono numeri. Non ci fermeranno mai".
"Ringrazio Massimo Garavaglia che si è candidato". Così Matteo Salvini, dopo la rielezione alla segreteria della Lega, all'esito del voto del congresso del Carroccio, a Milano. Garavaglia è salito sul palco e ha salutato Salvini con una stretta di mano e un abbraccio.
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"Mi porto dietro le considerazioni di questi mesi, a volte un po' amare", ha aggiunto. "Sia chi ha votato Salvini, sia chi ha votato Garavaglia, chi vince vince e domani il percorso è quello", ha sottolineato. "Noi possiamo vincere le elezioni? Sì, come minimo come secondo partito della coalizione. Lo dico con rispetto degli amici di Forza Italia, Meloni tornerà a essere presidente del Consiglio e la Lega Italia federale sarà il secondo partito, come minimo", ha detto il leader del Carroccio a Milano.
"Abbiamo festeggiato il governo più longevo della storia della Repubblica. Non si capirebbe perché il governo più longevo" non debba andare avanti "fino all'ultimo giorno come i cittadini ci chiedono di fare", ha sottolineato. "Siamo leali da quattro anni, siamo una coalizione di amici e di diversi. Abbiamo fatto dei chilometri in alcuni casi verso gli altri. E penso a come viene trattata la Lega dove siamo in maggioranza, non tollererò più che la Lega sia trattata come un alleato di serie B in una regione dove governa al centrodestra. I numeri sono i numeri, chiediamo rispetto", ha concluso.
"Luca Zaia sicuramente darà una mano nel percorso vincente e virtuoso dei prossimi mesi", ha precisato, che ha concluso il suo intervento scandendo le parole: "Non ci fermeranno mai".
"Complimenti a Matteo Salvini per la vittoria e per la fiducia ricevuta al congresso della Lega. Adesso si riparte tutti insieme, con lo spirito di una grande famiglia che sa confrontarsi, valorizzare le diverse sensibilità e ritrovare nell'unità la forza per raggiungere nuovi obiettivi. La Lega è una comunità fatta di militanti, amministratori e dirigenti che ogni giorno lavorano sui territori e si battono per le proprie idee. È da qui che dobbiamo ripartire. Le sfide che abbiamo davanti richiedono una squadra unita, forte e determinata", si legge in una nota il deputato e viceministro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.
"Un risultato netto che non lascia spazio a dubbi: con 465 voti la Lega rinnova la fiducia a Matteo Salvini e si conferma un movimento compatto, determinato e pronto a guidare il Paese. Buon lavoro, Segretario. Il Friuli Venezia Giulia è e sarà in prima linea, al tuo fianco, in ogni battaglia. Archiviamo le polemiche e torniamo a vincere". Lo dichiara il senatore Marco Dreosto, segretario della Lega Friuli-Venezia Giulia.