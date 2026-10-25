Boato per Matteo Salvini rieletto segretario della Lega con 465 voti, subito dopo la proclamazione, da parte dei congressisti del partito a Milano. Poi l'abbraccio sul palco tra lui e lo sfidante Massimo Garavaglia, che ha ottenuto 146 preferenze. Salvini l'aveva appena citato, ringraziandolo, e subito dopo Garavaglia è salito sul palco e l'ha abbracciato. In termini percentuali, Matteo Salvini è stato confermato segretario con il 76% dei voti sui 611 votanti. Per Garavaglia il 24% dei consensi. I delegati registrati al voto erano 614 sui 707 aventi diritto, hanno votato in 611. "Non tollererò più - ha esordito il vicepremier dal palco, - che la Lega sia considerata un alleato di serie B in nessuna Regione dove governa il centrodestra. Chiediamo rispetto, perché i numeri sono numeri. Non ci fermeranno mai".