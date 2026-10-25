per Garavaglia 146 preferenze

Lega, Salvini riconfermato segretario con 465 voti: "Non ci fermeranno mai"

Il vicepremier ha ricevuto il 76% delle scelte. Lo sfidante Garavaglia fermo a 146 preferenze

25 Ott 2026 - 15:19
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ansa

© Ansa

Boato per Matteo Salvini rieletto segretario della Lega con 465 voti, subito dopo la proclamazione, da parte dei congressisti del partito a Milano. Poi l'abbraccio sul palco tra lui e lo sfidante Massimo Garavaglia, che ha ottenuto 146 preferenze. Salvini l'aveva appena citato, ringraziandolo, e subito dopo Garavaglia è salito sul palco e l'ha abbracciato. In termini percentuali, Matteo Salvini è stato confermato segretario con il 76% dei voti sui 611 votanti. Per Garavaglia il 24% dei consensi. I delegati registrati al voto erano 614 sui 707 aventi diritto, hanno votato in 611. "Non tollererò più - ha esordito il vicepremier dal palco, - che la Lega sia considerata un alleato di serie B in nessuna Regione dove governa il centrodestra. Chiediamo rispetto, perché i numeri sono numeri. Non ci fermeranno mai".

Google Preferred Site

Le prime parole di Salvini: "Avanti fino all'ultimo giorno"

 "Ringrazio Massimo Garavaglia che si è candidato". Così Matteo Salvini, dopo la rielezione alla segreteria della Lega, all'esito del voto del congresso del Carroccio, a Milano. Garavaglia è salito sul palco e ha salutato Salvini con una stretta di mano e un abbraccio.

Lega, chi sono stati i segretari del partito

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

"Mi porto dietro le considerazioni di questi mesi, a volte un po' amare", ha aggiunto. "Sia chi ha votato Salvini, sia chi ha votato Garavaglia, chi vince vince e domani il percorso è quello", ha sottolineato. "Noi possiamo vincere le elezioni? Sì, come minimo come secondo partito della coalizione. Lo dico con rispetto degli amici di Forza Italia, Meloni tornerà a essere presidente del Consiglio e la Lega Italia federale sarà il secondo partito, come minimo", ha detto il leader del Carroccio a Milano.

Leggi anche

Lega, Matteo Salvini si dimette da segretario per ricandidarsi al congresso: Di Rubba reggente del partito

Lega, Garavaglia: "Mi candido al congresso, le firme non sono un problema"

"Abbiamo festeggiato il governo più longevo della storia della Repubblica. Non si capirebbe perché il governo più longevo" non debba andare avanti "fino all'ultimo giorno come i cittadini ci chiedono di fare", ha sottolineato. "Siamo leali da quattro anni, siamo una coalizione di amici e di diversi. Abbiamo fatto dei chilometri in alcuni casi verso gli altri. E penso a come viene trattata la Lega dove siamo in maggioranza, non tollererò più che la Lega sia trattata come un alleato di serie B in una regione dove governa al centrodestra. I numeri sono i numeri, chiediamo rispetto", ha concluso.
 

"Luca Zaia sicuramente darà una mano nel percorso vincente e virtuoso dei prossimi mesi", ha precisato, che ha concluso il suo intervento scandendo le parole: "Non ci fermeranno mai".

Le reazioni politiche

 "Complimenti a Matteo Salvini per la vittoria e per la fiducia ricevuta al congresso della Lega. Adesso si riparte tutti insieme, con lo spirito di una grande famiglia che sa confrontarsi, valorizzare le diverse sensibilità e ritrovare nell'unità la forza per raggiungere nuovi obiettivi. La Lega è una comunità fatta di militanti, amministratori e dirigenti che ogni giorno lavorano sui territori e si battono per le proprie idee. È da qui che dobbiamo ripartire. Le sfide che abbiamo davanti richiedono una squadra unita, forte e determinata", si legge in una nota il deputato e viceministro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.

"Un risultato netto che non lascia spazio a dubbi: con 465 voti la Lega rinnova la fiducia a Matteo Salvini e si conferma un movimento compatto, determinato e pronto a guidare il Paese. Buon lavoro, Segretario. Il Friuli Venezia Giulia è e sarà in prima linea, al tuo fianco, in ogni battaglia. Archiviamo le polemiche e torniamo a vincere". Lo dichiara il senatore Marco Dreosto, segretario della Lega Friuli-Venezia Giulia.

Ti potrebbe interessare

videovideo
lega
matteo salvini

Sullo stesso tema