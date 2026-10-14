Ucraina, Salvini: "Abbiamo dato tanto, non potremo sostenere Kiev all'infinito"
Il vicepremier: "È il momento della diplomazia". "Io penso che abbiamo il dovere a guerra finita di tornare a comprare gas e petrolio dove costa di meno"
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"Abbiamo dato tanto, non potremo sostenere kiev all'infinito". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini durante il punto stampa al Parlamento europeo, prima della riunione dei Patrioti in vista del Consiglio europeo.
Salvini: "Non potremo sostenere Kiev all'infinito"
"Gli italiani, i francesi, gli europei hanno dato tanto sperando che sia finito tutto per la difesa del popolo ucraino e non in corruzione o in tangenti. Sicuramente non potremo andare avanti all'infinito a mandare miliardi in regalo all'Ucraina e conto che la guerra finisca ben prima di quello di cui parla Marine Le Pen. Riteniamo che si sia dato tanto all'Ucraina, è il momento della diplomazia".
Gas dalla Russia? "A fine guerra serve comprare dove costa meno"
Il vicepremier commentando la decisione di Donald Trump di aprire all'acquisto del gas di Mosca aggiunge: "Io penso che abbiamo il dovere a guerra finita di tornare a comprare gas e petrolio dove costa di meno. Ci sono Paesi Ue, come Francia, Spagna e Belgio, che lo stanno facendo e ci stanno guadagnando: prima di dire dei 'no' penso che dovremmo guardiamoci attorno".