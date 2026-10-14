Ucraina, Salvini: "Abbiamo dato tanto, non potremo sostenere Kiev all'infinito"

Il vicepremier commentando la decisione di Donald Trump di aprire all'acquisto del gas di Mosca aggiunge: "Io penso che abbiamo il dovere a guerra finita di tornare a comprare gas e petrolio dove costa di meno. Ci sono Paesi Ue, come Francia, Spagna e Belgio, che lo stanno facendo e ci stanno guadagnando: prima di dire dei 'no' penso che dovremmo guardiamoci attorno".