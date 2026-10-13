Ucraina, raid su centrale termoelettrica di Kiev | Zelensky: "Gli alleati non ci hanno avvertito"

Zelensky ha inoltre aggiunto che "i russi stanno preparando nuovi lanci di missili". La forza degli attacchi, dunque, potrebbe peggiorare. Il presidente dell'Ucraina ha quindi invitato tutti alla massima attenzione: "I fatti dimostrano che i russi non ritengono necessario rispettare ciò che il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato. È importante che il mondo non rimanga in silenzio su questo. Ed è importante che l'America veda realmente cosa sta succedendo e chi è responsabile del fatto che la guerra continua. Vi prego, state attenti questa notte e domani. Stiamo lavorando per rafforzare la nostra difesa aerea con missili".