Ucraina, attacco russo su Kiev: colpito ancora il Ponte Sud

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Un nuovo attacco russo contro Kiev ha colpito nella notte il Ponte Sud e danneggiato un edificio residenziale di 25 piani nel distretto di Darnytskyi, provocando la chiusura temporanea di diversi attraversamenti sul Dnepr. Lo riferiscono il sindaco della capitale Vitali Klitschko, l'amministrazione militare della città di Kiev (Kmva) e l'amministrazione municipale.
Kiev e il Ponte Sud ancora nel mirino
"Un altro attacco al Ponte Sud. I servizi di emergenza sono in arrivo sul posto", ha riferito Klitschko. Nel distretto di Holosiivskyi, detriti sono caduti in un'area aperta, danneggiando le finestre di un edificio non residenziale e diverse automobili. Secondo il sindaco, non si registrano feriti né incendi in questa zona.
La Kmva ha successivamente riferito che un edificio residenziale di 25 piani nel distretto di Darnytskyi è rimasto danneggiato e che sono in corso verifiche sull'eventuale presenza di vittime. A seguito dell'attacco, il Ponte Sud e il Ponte Paton sono stati chiusi in entrambe le direzioni, mentre il traffico sul Ponte della Metropolitana è stato interrotto in direzione della riva destra. Le restrizioni hanno comportato deviazioni per diverse linee di autobus e la riduzione dei percorsi di alcuni filobus, con il traffico reindirizzato in parte sul Ponte Darnytskyi. Le autorità cittadine hanno precisato che le limitazioni resteranno in vigore temporaneamente.
Droni russi nella notte
Nuovo allarme aereo nella notte a Kiev. L'Aeronautica ucraina ha segnalato un drone d'attacco proveniente da sud, in volo verso Boryspil e con rotta sulla capitale. La minaccia interessa anche altre zone del Paese. Un drone a reazione è stato individuato nella regione di Dnipropetrovsk diretto verso Pavlohrad, mentre bombe aeree guidate KAB sono state segnalate verso le regioni di Kharkiv e Donetsk. Altri droni a reazione sono stati individuati nella regione di Poltava, in direzione di Lubny, e nel nord della regione di Sumy, diretti verso quella di Chernihiv con rotta su Ponornytsia.