Ucraina, attacco russo su Kiev: colpito ancora il Ponte Sud

La Kmva ha successivamente riferito che un edificio residenziale di 25 piani nel distretto di Darnytskyi è rimasto danneggiato e che sono in corso verifiche sull'eventuale presenza di vittime. A seguito dell'attacco, il Ponte Sud e il Ponte Paton sono stati chiusi in entrambe le direzioni, mentre il traffico sul Ponte della Metropolitana è stato interrotto in direzione della riva destra. Le restrizioni hanno comportato deviazioni per diverse linee di autobus e la riduzione dei percorsi di alcuni filobus, con il traffico reindirizzato in parte sul Ponte Darnytskyi. Le autorità cittadine hanno precisato che le limitazioni resteranno in vigore temporaneamente.