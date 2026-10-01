Ucraina, drone russo colpisce una scuola a Kiev: strage sfiorata, illesi i bambini

Almeno due persone sono rimaste ferite in un attacco russo con una bomba aerea guidata contro il settore residenziale di Sumy nella notte. Lo ha scritto il governare regionale di Sumy, Serhii Kryvosheienko, sul proprio canale Telegram. Secondo il governatore, l'impatto ha colpito il settore residenziale privato nel distretto di Kovpakivskyi. Le persone rimaste ferite sono due donne di 60 e 41 anni, ricoverate in ospedale. Circa sei abitazioni private sono state danneggiate. Inoltre i militari russi hanno attaccato con droni la comunità di Vesnianska, nella regione di Mykolaiv. Lo ha affermato su Telegram il governatore regionale di Mykolaiv, Heorhii Reshetilov. "Ieri e oggi verso il mattino il nemico ha attaccato la regione con droni d'attacco di tipo Shahed/Gerbera. A seguito dell'attacco mattutino nella comunità di Vesnianska è morto un uomo di 50 anni'', ha scritto.