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CONFLITTO RUSSO-UCRAINO

Ucraina, forti esplosioni a Kiev: difese antiaeree in azione

Aeronautica militare ucraina: "Nuovi missili balistici si stanno dirigendo verso la città"

29 Set 2026 - 06:27
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© Ansa

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Forti esplosioni sono state udite nella notte a Kiev. Le difese antiaeree si sono attivate durante un allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina: "Nuovi missili balistici si stanno dirigendo verso Kiev". "Nel distretto di Solomyanskyi frammenti di razzo sono caduti nel cortile di un'abitazione, nessun incendio. Nel distretto di Pechersk è scoppiato un incendio in un edificio non residenziale di tre piani. A Solomyanskyi un'infrastruttura è stata colpita in un edificio amministrativo, nessun incendio". È quanto ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, in merito agli attacchi notturni sulla capitale ucraina.

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