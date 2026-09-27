Ucraina, raid russi nella notte: morti e feriti tra Odessa e l'area di Zaporizhzhia

Tre persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhzhia. Ci sono anche diversi feriti. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo ad interim dell'amministrazione militare della regione, Mykhailo Semikin, secondo quanto riportato da Ukrinform: "Il nemico ha colpito un'auto che stava attraversando il villaggio. L'auto ha preso fuoco", ha scritto. Semikin ha specificato che sono morti un uomo e una donna. Sempre il funzionario ha fatto sapere che a seguito di un attacco delle truppe russe a Komyshuvas, nella medesima area, una persona è rimasta uccisa e quattro ferite. Una casa è stata distrutta e diverse altre nelle vicinanze hanno subito danni.