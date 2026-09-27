Ucraina, raid russi nella notte: morti e feriti tra Odessa e l'area di Zaporizhzhia

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Tre persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhzhia. Ci sono anche diversi feriti. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo ad interim dell'amministrazione militare della regione, Mykhailo Semikin, secondo quanto riportato da Ukrinform: "Il nemico ha colpito un'auto che stava attraversando il villaggio. L'auto ha preso fuoco", ha scritto. Semikin ha specificato che sono morti un uomo e una donna. Sempre il funzionario ha fatto sapere che a seguito di un attacco delle truppe russe a Komyshuvas, nella medesima area, una persona è rimasta uccisa e quattro ferite. Una casa è stata distrutta e diverse altre nelle vicinanze hanno subito danni.
Gli attacchi a Odessa
Inoltre a causa di un attacco condotto dalle truppe russe nella regione di Odessa due persone sono rimaste ferite e abitazioni private, magazzini e camion hanno subito danni. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare, Oleg Kiper, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Il nemico continua ad attaccare massicciamente la regione di Odessa. Due persone sono rimaste ferite, una delle quali è stata ricoverata in ospedale", ha scritto. Secondo quanto dichiarato dal funzionario, sono stati danneggiati due edifici residenziali privati, un'officina di produzione, magazzini e camion. Le truppe russe hanno colpito inoltre il porto e le infrastrutture civili di Kiliya, sempre vicino a Odessa. L'amministrazione statale regionale di Izmail ha diffuso la notizia tramite Telegram: quest'ultimo attacco non ha provocato feriti.