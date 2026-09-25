Ucraina, notte di raid incrociati: a Kiev colpito un edificio di 25 piani, droni sulla città russa di Ul'janovsk

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha espresso "profondo rammarico" per la decisione dell'Ucraina di rendere pubblico il trasferimento in Corea del Sud di due soldati nordcoreani catturati mentre combattevano per la Russia. Lo riferisce il Korea Times, citando un messaggio pubblicato da Lee su X. Secondo il presidente sudcoreano, Seul e Kiev avevano concordato di mantenere riservata l'operazione, considerata la sua particolare sensibilità: "(L'Ucraina) ha divulgato il trasferimento violando un accordo di non divulgazione. Non conosco le ragioni, ma me ne rammarico", ha scritto Lee. Il presidente ha sottolineato che la questione può avere "un enorme impatto sulla diplomazia e sulla sicurezza nazionale", oltre che sull'ambiente di sicurezza nella penisola coreana. Seul aveva finora evitato di confermare l'arrivo dei due militari proprio per i possibili rischi per la loro sicurezza e per quella dei familiari rimasti in Corea del Nord. La vicenda era stata resa pubblica dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che mercoledì, parlando all'Assemblea generale dell'Onu a New York, aveva annunciato che Kiev aveva recentemente trasferito i due prigionieri nella Repubblica di Corea. I due erano stati catturati nel gennaio 2025 nella regione russa di Kursk, dove erano stati inviati a combattere al fianco delle forze russe, e avevano espresso la volontà di trasferirsi in Corea del Sud. L'ufficio presidenziale ucraino ha successivamente confermato il trasferimento attraverso un dialogo diretto con Seul, sostenendo di aver reso pubblico soltanto il fatto del trasferimento e non i dettagli dell'operazione.