Ucraina, raid russo su Kiev: sospeso il servizio ferroviario della città

Nuova offensiva russa sull'Ucraina. All'alba, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri. Lo afferma il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, come riportano i media locali, che aggiunge: "Otto persone ferite e una deceduta". Secondo le prime ricostruzioni, i detriti provenienti da droni precipitati sarebbero caduti tra edifici residenziali e sui locali di una compagnia di trasporti nel distretto di Solomianskyi, dove è scoppiato un incendio. Droni hanno colpito e distrutto anche due distributori di benzina in diverse zone di Kiev. Nei raid su varie regioni ucraine sono stati utilizzati 161 droni.
Attacco anche a nave mercantile Odessa, un morto
Un attacco russo contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. "Il nemico ha preso di mira una nave mercantile che navigava sotto bandiera di Antigua e Barbuda", ha dichiarato il governatore della regione di Odessa, Oleg Kiper. Il comandante della nave, ha aggiunto, era un cittadino ucraino.
Raid su un centro commerciale a Zaporizhzhia
Un altro centro commerciale di Zaporizhzhia è stato colpito nella tarda serata di martedì 22 settembre da un attacco russo, provocando un vasto incendio. Lo riferisce Rbc Ucraina, citando il capo dell'amministrazione militare regionale, Mykhailo Semikin. L'attacco ha interessato il centro commerciale Amstor, nel distretto di Pivdennyi, che ospita tra gli altri un parco giochi, un negozio Jysk e altre attività commerciali. Due uomini sono rimasti feriti e stanno ricevendo assistenza medica.
Russia, 514 droni ucraini distrutti nella notte
Ma gli attacchi sono reciproci. Nella notte, infatti, le forze di difesa aerea russe hanno distrutto 514 droni ucraini. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo: "La scorsa notte, sono stati sventati i tentativi del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici utilizzando 514 droni di tipo aereo diretti contro obiettivi situati nel territorio della Federazione Russa", si legge nel messaggio.