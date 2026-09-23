Ucraina, raid russo su Kiev: sospeso il servizio ferroviario della città

Nuova offensiva russa sull'Ucraina. All'alba, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri. Lo afferma il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, come riportano i media locali, che aggiunge: "Otto persone ferite e una deceduta". Secondo le prime ricostruzioni, i detriti provenienti da droni precipitati sarebbero caduti tra edifici residenziali e sui locali di una compagnia di trasporti nel distretto di Solomianskyi, dove è scoppiato un incendio. Droni hanno colpito e distrutto anche due distributori di benzina in diverse zone di Kiev. Nei raid su varie regioni ucraine sono stati utilizzati 161 droni.