Ucraina, raid russo su un'azienda nel Dnepr: quattro morti

Quattro persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite a seguito di un raid russo contro un'azienda nel Dnepr, in Ucraina. A rendere noto il bilancio dell'attacco è stato Oleksandr Ganzha, capo del dipartimento di polizia regionale di Dnipropetrovsk, come riportano i media locali. "Potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie dell'azienda danneggiata da un attacco nemico. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso", affermano i soccorritori. Gli attacchi russi continuano mentre nelle prossime ore il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, incontrerà il presidente americano, Donald Trump, a amrgine dell'assemblea Onu per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici.