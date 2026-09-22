Media, circa 7 miliardi riciclati da Mosca attraverso banche globali

Il gruppo è stato originariamente fondato in Russia e Kirghizistan da Ilan Shor, un oligarca moldavo. Il Cremlino ha presentato A7 come il principale fornitore del Paese per i pagamenti transfrontalieri per le importazioni da quando le banche russe sono state escluse dal sistema Swift dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022. Il Ft avrebbe trovato prove di 100 società di copertura dell'A7 che avrebbero effettuato pagamenti durante il periodo coperto dalla fuga di notizie. I documenti menzionano almeno altri 100 gruppi simili, tra cui almeno 61 negli Emirati Arabi Uniti, 87 a Hong Kong, 16 in Kirghizistan e 14 in Indonesia. Nell'ambito del sistema A7, le società di copertura si occuperebbero di far depositare denaro contante presso banche aderenti al sistema Swift, che può poi essere utilizzato per saldare fatture all'estero per conto di società russe. I conti bancari cinesi avrebbero rappresentato la destinazione finale di poco più della metà dei flussi.