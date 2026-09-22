Media, circa 7 miliardi riciclati da Mosca attraverso banche globali

Un sistema di falsificazione appoggiato dal Cremlino avrebbe movimentato 6,9 miliardi di dollari attraverso banche globali: lo scrive il Financial Times. Secondo il quotidiano economico, Standard Chartered, Citigroup e altre banche internazionali avrebbero gestito miliardi di dollari provenienti da una società fintech sostenuta dal Cremlino che si è infiltrata nel sistema finanziario globale attraverso una vasta operazione di falsificazione di documenti. Centinaia di migliaia di documenti ottenuti dal Financial Times dall'interno di A7, un gruppo nato come alternativa al sistema di pagamenti occidentale, rivelano come questo avrebbe utilizzato metodi tradizionali di riciclaggio di denaro per far transitare oltre 6,9 miliardi di dollari attraverso il sistema bancario internazionale, nonostante le sanzioni imposte alla Russia.
Lo scopo dei pagamenti
Alcuni dei pagamenti trapelati riguarderebbero beni estremamente sensibili legati alla guerra, tra cui equipaggiamento militare e acquisti effettuati dai servizi di sicurezza russi. Sebbene A7 abbia sbandierato le sue innovazioni finanziarie, si sarebbe affidata a una rete di società di comodo e aziende preesistenti per accedere al sistema Swift ed effettuare i pagamenti. Per mascherare l'utilizzo di questi intermediari, avrebbe messo in atto un'operazione di falsificazione su scala industriale per produrre fatture contraffatte.
Cos'è A7
Il gruppo è stato originariamente fondato in Russia e Kirghizistan da Ilan Shor, un oligarca moldavo. Il Cremlino ha presentato A7 come il principale fornitore del Paese per i pagamenti transfrontalieri per le importazioni da quando le banche russe sono state escluse dal sistema Swift dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022. Il Ft avrebbe trovato prove di 100 società di copertura dell'A7 che avrebbero effettuato pagamenti durante il periodo coperto dalla fuga di notizie. I documenti menzionano almeno altri 100 gruppi simili, tra cui almeno 61 negli Emirati Arabi Uniti, 87 a Hong Kong, 16 in Kirghizistan e 14 in Indonesia. Nell'ambito del sistema A7, le società di copertura si occuperebbero di far depositare denaro contante presso banche aderenti al sistema Swift, che può poi essere utilizzato per saldare fatture all'estero per conto di società russe. I conti bancari cinesi avrebbero rappresentato la destinazione finale di poco più della metà dei flussi.