L'ex Pussy Riot: "Costretta da Mosca a spiare per loro, poi sono fuggita...."

Ha fatto parte del collettivo oppositore russo Pussy Riot, ma poi la "paura troppo grande" di ritorsioni, dopo aver subito minacce dalle autorità, l'ha condotta verso tutta un'altra strada: quella di infiltrata per conto di Mosca in circoli di attivisti considerati fastidiosi per il Cremlino. È la storia, raccontata dal Guardian con un'intervista esclusiva, di Rita Flores. La 29enne, ad agosto, è riuscita a uscire dalla Russia e ora vuole denunciare l''uso di infiltrati nel suo Paese.
La sua storia
Attiva con le Pussy Riot a partire dal 2020, con performance di protesta che le sono costate più volte arresti, periodi di sorveglianza e perquisizioni, Flores dice di esser stata costretta al reclutamento nell'intelligence russa (l'Fsb) a febbraio 2023. Fu allora, dice, che alcuni agenti dei servizi segreti russi la ricattarono: avrebbero fatto aprire procedimenti penali nei suoi confronti, a meno che accettasse di lavorare con l'Fsb. "Ho creduto che potessero fare tutto quello che dicevano", racconta. La donna ha iniziato a svolgere diverse missioni, principalmente per raccogliere informazioni su artisti e attivisti legati all'opposizione. Come ricompensa per aver firmato, ha ricevuto un pagamento una tantum in contanti di 30.000 o 40.000 rubli (310 o 413 euro), ha aggiunto.
I suoi due superiori la terrorizzavano, racconta ancora Flores, ripetendo minacce. Persino il più amichevole dei due, che la donna ha conosciuto come Ivan, a volte le faceva capire che le conseguenze di un'eventuale ribellione sarebbero state gravi. "Ha cercato di fare amicizia con me, ma sapeva anche essere minaccioso. Diceva con calma: Uccideranno tua madre e tu non potrai dimostrare niente oppure Se vai all'estero ti troveranno subito e ti uccideranno, e poi ridacchiava, come se fosse tutto uno scherzo".
Fuggita appena in tempo
Poi le è stato chiesto anche di contribuire a tendere una trappola a Pyotr Verzilov, attivista filo-ucraino. Ma, prima di rimanere coinvolta in questa operazione, Flores, aiutata da un avvocato, è riuscita a lasciare la Russia. Ora la sua intenzione è denunciare quanto le è accaduto e come l'uso da parte del Cremlino di infiltrati negli ambienti degli oppositori sia, a suo dire, "un fenomeno di massa". "Per la prima volta da anni, mi sento tranquilla. Per tutto questo tempo ho sognato di andarmene e di poter parlare di tutto", dice al Guardian.