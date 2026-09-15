Svizzera, l'aereo russo fermo in aeroporto da oltre 4 anni per le sanzioni a Mosca

Il destino del mezzo pare segnato. Anche perché, sulla carta, non è più abilitato a volare, tra certificazioni scadute e manutenzioni mai effettuate. C'è infine l'aspetto economico, non proprio l'ultimo da tenere in considerazione. Alla data dell’ultimo volo, febbraio 2022, l'A321 valeva circa 25 milioni di euro. Oggi, stando agli addetti ai lavori, quella cifra è prossima allo zero: conviene di più smantellarlo e rivendere ciò che ne rimane. Senza contare le spese per il "parcheggio". Per i media svizzeri che hanno ricostruito la vicenda "i costi per la sosta di questo velivolo ammontano a 984 franchi svizzeri (1.040 euro al cambio) al giorno". Calcolatrice alla mano, parliamo di un conto, destinato a salire, da oltre 1.7 milioni di euro. Che, allo stato attuale, non è dato a sapere chi lo salderà. Ne tanto meno se lo farà.