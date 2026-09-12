Putin: "Mandare truppe europee in Ucraina sarebbe una guerra contro la Russia" | Ancora raid incrociati nella notte

Putin © Ansa
Avvertimento di Vladimir Putin ai Paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il leader del Cremlino citato dalle agenzie russe, equivarrebbe a "una guerra contro Mosca". Tutto ciò mentre la Russia "non sta minacciando" l'Europa, spiega lo zar. Ancora raid incrociati, intanto, sul campo di battaglia. Le truppe del Cremlino hanno colpito un'abitazione privata a Zaporizhzhia e un impianto industriale a Kryvyj Rih. Kiev ha invece attaccato la regione russa di Samara e un impianto chimico strategico a Tolyatti.
Gli attacchi incrociati
Secondo l'agenzia ucraina Rbc, un missile ha colpito nelle scorse ore un impianto industriale a Kryvyj Rih. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. Come riporta l'agenzia russa Ria Novosti, esplosioni hanno anche scosso Odessa in seguito a un raid aereo. Nella regione di Kharkiv, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo, alcuni droni hanno distrutto bunker mimetizzati e accerchiato personale delle forze armate ucraine.
Un altro drone russo ha colpito a Zaporizhzhia un'abitazione privata, andata completamente distrutta. Due le persone estratte dalle macerie, una delle quali è morta.
Sull'altro fronte, droni ucraini hanno colpito simultaneamente due città russe: Tolyatti e Taganrog. A Tolyatti è stato colpito un impianto chimico strategico, mentre a Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto e l'altro in uno stabilimento automobilistico. Anche la regione di Samara, in Russia, ha subito un grave attacco.