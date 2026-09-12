Putin: "Mandare truppe europee in Ucraina sarebbe una guerra contro la Russia" | Ancora raid incrociati nella notte

Avvertimento di Vladimir Putin ai Paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il leader del Cremlino citato dalle agenzie russe, equivarrebbe a "una guerra contro Mosca". Tutto ciò mentre la Russia "non sta minacciando" l'Europa, spiega lo zar. Ancora raid incrociati, intanto, sul campo di battaglia. Le truppe del Cremlino hanno colpito un'abitazione privata a Zaporizhzhia e un impianto industriale a Kryvyj Rih. Kiev ha invece attaccato la regione russa di Samara e un impianto chimico strategico a Tolyatti.