Mosca, arrestato agente ucraino: "Voleva colpire ambasciata del Regno Unito"

L'Fsb sostiene che Kiev intendesse utilizzare queste informazioni per "preparare e compiere atti di sabotaggio e terrorismo contro il capo della missione diplomatica e altri diplomatici britannici" e attribuirne poi la responsabilità alla Russia. Secondo la versione dei servizi russi, l'obiettivo sarebbe stato coinvolgere il Regno unito in un conflitto armato diretto con Mosca, ottenere ulteriori forniture britanniche di armi all'Ucraina e aumentare la pressione delle sanzioni sulla Russia. In un video diffuso dall'Fsb, il sospetto afferma di aver fatto parte del dispositivo di sicurezza della residenza dell'ambasciatore britannico a Mosca, Nigel Casey, e di avere stabilito un contatto con Karpenko nel gennaio scorso.