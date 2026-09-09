Russia, Cremlino: "Possibile vertice Putin, Trump, Xi a novembre"

La possibilità di tenere un vertice trilaterale con la partecipazione dei presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Donald Trump, e del presidente cinese Xi Jinping è concreta. A dirlo è il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Questo perché, nella conversazione telefonica avuta nella giornata di martedì 8 settembre, Vladimir Putin e Donald Trump hanno discusso proprio della possibilità di un incontro trilaterale con il presidente cinese a margine del vertice dell'Apec, in programma il 18 e 19 novembre in Cina.