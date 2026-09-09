Russia, Cremlino: "Possibile vertice Putin, Trump, Xi a novembre"

La possibilità di tenere un vertice trilaterale con la partecipazione dei presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Donald Trump, e del presidente cinese Xi Jinping è concreta. A dirlo è il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Questo perché, nella conversazione telefonica avuta nella giornata di martedì 8 settembre, Vladimir Putin e Donald Trump hanno discusso proprio della possibilità di un incontro trilaterale con il presidente cinese a margine del vertice dell'Apec, in programma il 18 e 19 novembre in Cina.
Anche Ushakov aveva sottolineato la possibile organizzazione dell'incontro
In precedenza il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, aveva detto che Putin e Xi avevano discusso di tale possibilità nel loro ultimo incontro, il 31 agosto a Bishkek. "Per quanto riguarda l'organizzazione di un incontro trilaterale, questa è principalmente una questione per il Paese ospitante. Se saranno in grado di organizzare un tale incontro, il che richiede una certa preparazione diplomatica, credo che questo incontro possa avere luogo e, molto probabilmente, non sarà inutile" ha detto Ushakov.