Guerra Russia-Ucraina, Lavrov: "Stubb e Meloni chiedono cessate il fuoco, ma per guadagnare tempo"

"Alcune persone, compresi il presidente della Finlandia e il primo ministro dell'Italia, stanno cominciando ora a parlare della necessità di un cessate il fuoco immediato", ha dichiarato Lavrov. Ma "anche questo - ha aggiunto - nasconde un desiderio di guadagnare tempo". "Tutti capiscono questo perfettamente. Volodymyr Zelensky non lo nasconde nemmeno. Dice: '"Abbiamo bisogno urgentemente di missili per i sistemi Patriot e anche sistemi di difesa aerea. Dobbiamo preservare il nostro Stato" ".