Speciale Guerra Ucraina
Le parole di Peskov

Guerra Russia-Ucraina, il Cremlino: "Le nostre condizioni per la pace non cambiano rispetto al 2024"

"L'unico cambiamento è che sul terreno la situazione per Kiev è molto peggiorata" ha detto il portavoce del Cremlino

10 Set 2026 - 16:09
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Afp

© Afp

Le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina "non sono cambiate" rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Vladimir Putin. Cioè cessione alla Russia delle quattro regioni ucraine rivendicate (Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson) e impegno di Kiev a non entrare nella Nato. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni è che "la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina", ha aggiunto Peskov, citato dalla Tass.

Google Preferred Site

"Kiev non deve entrare nella Nato"

 "Tutte le nostre proposte per fermare le ostilità sono ben note, le condizioni non sono di fatto cambiate rispetto a quanto fu illustrato dal presidente al ministero degli Esteri due anni fa", ha sottolineato Peskov. Il portavoce si riferisce a un discorso tenuto da Vladimir Putin al ministero degli Esteri nel giugno del 2024 in cui delineò le condizioni per cessare le ostilità: ritiro delle truppe ucraine dalle quattro regioni su cui Mosca rivendica la sovranità e impegno di Kiev a non entrare nell'Alleanza Atlantica.

Ti potrebbe interessare

videovideo
ucraina
guerra russia ucraina
russia

Sullo stesso tema