Usa, Washington conferma per la prima volta: "Abbiamo armi nello Spazio"

Secondo la Us Space Force, la Cina "sviluppa e gestisce capacità spaziali e anti-spaziali nell'ambito di una strategia di modernizzazione militare", mentre la Russia "considera lo spazio un dominio di combattimento e ritiene che la supremazia spaziale sarà un fattore decisivo nei conflitti futuri". La militarizzazione dello spazio è un fenomeno antico quanto la corsa allo spazio stessa: non appena lo Sputnik fu lanciato in orbita nel 1957, Washington e Mosca iniziarono a studiare metodi sia per armare i satelliti sia per distruggerli.