Un razzo SpaceX si schianta sulla Luna: nell'impatto si è formato un cratere di 27 metri

Il razzo era stato lanciato il 15 gennaio 2025 trasportando i lander Blue Ghost e Resilience (navicelle per la discesa su un corpo celeste). Blue Ghost è riuscito ad arrivare sulla Luna nel marzo dello stesso anno, mentre Resilience non ha completato la missione. Il primo stadio del Falcon 9 era rientrato regolarmente sulla Terra, mentre il secondo stadio era rimasto nello spazio per fornire la spinta necessaria ai due lander.