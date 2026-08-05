Un razzo SpaceX si schianta sulla Luna: nell'impatto si è formato un cratere di 27 metri

Una sezione di razzo Falcon 9 di SpaceX si è schiantata sulla Luna a una velocità di circa 8.700 chilometri orari. Secondo gli scienziati, il razzo, lungo 12 metri e pesante circa 4.500 chilogrammi, ha colpito la superficie del satellite terrestre creando un nuovo cratere di 27 metri di diametro. L'impatto ha liberato un'energia equivalente all'esplosione di circa tre tonnellate di TNT (pari a un quinto dell'esplosione nucleare di Hiroshima).
La missione
Il razzo era stato lanciato il 15 gennaio 2025 trasportando i lander Blue Ghost e Resilience (navicelle per la discesa su un corpo celeste). Blue Ghost è riuscito ad arrivare sulla Luna nel marzo dello stesso anno, mentre Resilience non ha completato la missione. Il primo stadio del Falcon 9 era rientrato regolarmente sulla Terra, mentre il secondo stadio era rimasto nello spazio per fornire la spinta necessaria ai due lander.
Perché è successo
Secondo Julianna Scheiman, direttrice dei programmi scientifici Nasa e Dragon di SpaceX, in questo caso una combinazione di intensa attività solare e forze gravitazionali ha modificato la traiettoria del veicolo, indirizzandolo verso la Luna. La Nasa ha escluso qualsiasi rischio per la Terra e ha spiegato che continuerà a monitorare il punto dell'impatto a fini scientifici.