Il presidente russo Vladimir Putin ha posto sotto amministrazione temporanea le attività russe di Nestlé e Auchan, insieme a una serie di altre società riconducibili a gruppi occidentali, affidandone la gestione a una piccola società costituita meno di due anni fa e con un capitale sociale di appena 15mila rubli, circa 155 euro. Lo riferiscono i media locali. Il decreto presidenziale n. 661, firmato e pubblicato ieri, modifica l'elenco dei beni sottoposti al regime di amministrazione temporanea introdotto nell'aprile 2023. In concreto, il provvedimento trasferisce alla società per azioni L.E.V. Management la gestione del 100% delle quote della controllata russa di Auchan, di Nestlé Russia e di Nestlé Kuban. Per Auchan si tratta del 99,99858% delle quote appartenenti alla francese Sogepar e del restante 0,00142% detenuto da Meelakker B.V. Per Nestlé Russia passano sotto amministrazione temporanea l'84,082% appartenente a Société des Produits Nestlé S.A. e il 15,918% di Nestlé Deutschland AG. Per Nestlé Kuban le percentuali sono rispettivamente del 67,44% e del 32,56%. In tutti e tre i casi, quindi, L.E.V. Management assume la gestione dell'intero capitale.