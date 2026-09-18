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Guerra Russia-Ucraina, drone di Kiev colpisce centrale nucleare di Kursk | Macron: "Attacchi ibridi in Europa non saranno senza risposta"
Nessuna conseguenza sull'impianto. Monito del presidente francese: "Nessuno è al sicuro"
Una torre di raffreddamento della centrale nucleare russa di Kursk, in Russia, è stata colpita da un drone ucraino. A denunciarlo è l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). L'unità interessata era in funzione al momento dell'impatto, ma non ci sarebbero state importanti conseguenze. Intanto, il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un monito: "Nessuno è al sicuro. Gli attacchi ibridi in Europa non resteranno senza risposta".
Il presidente russo Vladimir Putin ha posto sotto amministrazione temporanea le attività russe di Nestlé e Auchan, insieme a una serie di altre società riconducibili a gruppi occidentali, affidandone la gestione a una piccola società costituita meno di due anni fa e con un capitale sociale di appena 15mila rubli, circa 155 euro. Lo riferiscono i media locali. Il decreto presidenziale n. 661, firmato e pubblicato ieri, modifica l'elenco dei beni sottoposti al regime di amministrazione temporanea introdotto nell'aprile 2023. In concreto, il provvedimento trasferisce alla società per azioni L.E.V. Management la gestione del 100% delle quote della controllata russa di Auchan, di Nestlé Russia e di Nestlé Kuban. Per Auchan si tratta del 99,99858% delle quote appartenenti alla francese Sogepar e del restante 0,00142% detenuto da Meelakker B.V. Per Nestlé Russia passano sotto amministrazione temporanea l'84,082% appartenente a Société des Produits Nestlé S.A. e il 15,918% di Nestlé Deutschland AG. Per Nestlé Kuban le percentuali sono rispettivamente del 67,44% e del 32,56%. In tutti e tre i casi, quindi, L.E.V. Management assume la gestione dell'intero capitale.
I seggi elettorali nell'Estremo Oriente russo hanno aperto alle 8 di venerdì ora della Kamchatka, dando il via alle elezioni legislative che si terranno nella Federazione russa nelle tre giornate di venerdì, sabato e domenica. Ne danno notizia le principali agenzie di stampa russe. Nelle consultazioni saranno eletti i 450 deputati della Duma, la Camera bassa del Parlamento russo: si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022, e si tengono anche nei territori dell'Ucraina orientale occupati militarmente e annessi dalla Russia. È ampiamente prevista la vittoria del partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, mentre all'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.