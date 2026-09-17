Ucraina, drone russo attacca una nave civile nel Mar Nero: morto il capitano

Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'accaduto è stato il ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino, come riporta Ukrainska Pravda. Il ministero ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero.