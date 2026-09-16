Armi letali autonome, van Rooijen (Stop Killer Robots): "Usa, Israele e Russia non vogliono un trattato vincolante, ma servono regole"

Se domani un sistema autonomo identificasse un essere umano come bersaglio e decidesse autonomamente di ucciderlo, chi dovrebbe essere ritenuto responsabile: il militare che lo ha attivato, il comandante, il produttore o lo Stato? E se nessuno fosse realmente in grado di spiegare perché la macchina ha preso quella decisione?

Tutti dovrebbero essere chiamati a rispondere delle proprie azioni. Il problema è che la tecnologia è talmente opaca che può risultare estremamente difficile determinare se sia stato utilizzato un sistema d’arma autonomo, come sia stato utilizzato e perché abbia prodotto un determinato risultato. Ciò rende difficile individuare dove si sia verificato l’errore: è stato nei dati utilizzati per addestrare o far funzionare il sistema? C’è stata una mancanza di verifica umana? L’intervento o il controllo umano è stato insufficiente? Si è trattato di un’“allucinazione” dell’intelligenza artificiale…? Per le vittime e i loro familiari, per le organizzazioni umanitarie e per i diritti umani, o per i giornalisti, trovare delle risposte può diventare quasi impossibile. Ciò, a sua volta, rende più difficile attribuire la responsabilità agli attori armati e alle aziende.