Caccia della Nato abbattono un drone sopra la Lituania

Alcuni caccia della Nato hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del Paese membro dell'Alleanza atlantica, Gitanas Nauseda. "Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della Nato", ha scritto Nauseda sui X senza specificare a quale Paese appartenesse il velivolo. "Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della Nato, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo", ha aggiunto il presidente.