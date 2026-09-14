Ucraina, Trump: "Ho chiesto a Zelensky di non colpire raffinerie russe"

"Il problema che ho con l'Ucraina e la Russia è che gran parte del gasolio arriva dalla Russia, e questo è ciò che sta causando un grosso aumento delle importazioni, e gli impianti russi vengono colpiti dall'Ucraina. Ho chiesto al presidente Zelensky di non colpire gli impianti di gasolio e le raffinerie". Così il presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti. Lo riporta Rbc Ucraina. A Trump è stato anche chiesto se Kiev otterrà l'autorizzazione sui Patriot. Il presidente americano ha chiarito che si sta discutendo di una versione "meno sofisticata" dei sistemi missilitici.