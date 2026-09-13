Zelensky: "Attacco russo alle ferrovie al confine con la Polonia" | Mosca conferma: "Colpite perché trasportano merci militari dall'Europa"

Alcuni funzionari provenienti da vari Paesi europei, fra cui l'ex primo ministro britannico Boris Johnson, sono stati evacuati attorno alle 5 del mattino in via precauzionale da un treno che li stava portando in Polonia da Kiev, dove avevano preso parte alla conferenza internazionale sulla sicurezza Yes. Lo ha scritto il giornale tedesco Der Spiegel parlando di consiglieri per la sicurezza provenienti da "Gran Bretagna, Germania, Francia e Italia e membri del Bundestag tedesco, diplomatici e scienziati". Il treno privato con a bordo l'ex primo ministro del Regno Unitoè rientrato in Polonia dopo aver attraversato il valico di Dorohusk-Yahodyn poco prima che le Forze armate russ sferrassero nelle vicinanze un attacco con droni. A bordo del treno non si trovava solo Johnson, ma anche l'ex premier svedese Carl Bildt e una serie di funzionari europei, tra cui Guenther Sautter, consigliere speciale per la Politica estera e di sicurezza del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Tutti quanti stavano lasciando l'Ucraina dopo aver partecipato alla conferenza Yalta European Strategy a Kiev, durante la quale rappresentanti occidentali avevano discusso con il governo del presidente Volodymyr Zelensky di possibili negoziati di pace con la Russia. Il treno si trovava vicino al confine polacco, dove l'altro convoglio è stato attaccato da droni russi. Dopo che il treno si è fermato a causa dell'allarme droni e i controllori hanno svegliato i passeggeri per l'evacuazione, è stato dato il via libera a proseguire poiché non sono stati rilevati altri droni, spiega il giornale tedesco.