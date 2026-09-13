Ucraina, ancora un attacco russo al confine con la Polonia: in fiamme due camion

Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre, un drone russo si è scagliato contro il territorio ucraino nei pressi del valico di frontiera ucraino con la Polonia, di Yahodyn, ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha. Due camion hanno preso fuoco in una stazione di servizio, a meno di un chilometro a est del valico.