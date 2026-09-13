A 800 metri

Ucraina, ancora un attacco russo al confine con la Polonia: in fiamme due camion

Colpita anche una locomotiva di un treno passeggeri a due chilometri dalla frontiera polacca

13 Set 2026 - 15:37
01:22 
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Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre, un drone russo si è scagliato contro il territorio ucraino nei pressi del valico di frontiera ucraino con la Polonia, di Yahodyn, ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha. Due camion hanno preso fuoco in una stazione di servizio, a meno di un chilometro a est del valico.

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Un portavoce della dogana della regione di Volyn ha dichiarato all’emittente pubblica ucraina Suspilne che i detriti caduti hanno incendiato una stazione di servizio vicino al posto di controllo di frontiera: il luogo dell’attacco si trovava a 800 metri dal confine polacco con l'Ue, per cui il valico  è stato temporaneamente chiuso.

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In una dichiarazione separata, le Ferrovie ucraine, Ukrzaliznytsia, hanno affermato che in un’altra regione confinante con la Polonia, la Volyn, un drone ha attaccato la locomotiva di un treno passeggeri a soli 2 km dal confine polacco. La compagnia ha dichiarato che nessuno è rimasto ferito.

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