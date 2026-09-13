Russia-Ucraina, Kushner: "Già un accordo se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti da Putin"

Un ostacolo soltanto: la riluttanza dell'Ucraina a cedere determinati territori alla Russia. Sarebbe questo il nodo che potrebbe far finire il conflitto, o portarlo decisamente verso la fine, secondo Jared Kushner. Uno degli inviati speciali degli Stati Uniti, che pochi giorni fa è stato in visita fra Russia e Ucraina, ha parlato in videoconferenza all'incontro 'Yalta European Strategy' tenutosi a Kiev. Kushner ha poi aggiunto che dalla parte degli Stati Uniti ci sarebbe già un piano volto a trovare la pace.