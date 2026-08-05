Clausola Ue, Giorgetti: "Chiederemo lo 0,6% per l'energia e lo 0,9% per la difesa" | Sì della Camera al testo di maggioranza

Sull'ipotesi di includere spese già sostenute al 28 febbraio, Giorgetti ha precisato che si tratta di una possibilità prevista dalla decisione della Commissione europea. "Non è una decisione nostra e dovremo muoverci all'interno delle prescrizioni della Commissione", ha sottolineato il ministro, aggiungendo che Bruxelles ha riconosciuto l'eccezione per l'energia limitandola però a specifiche fattispecie.