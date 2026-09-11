Caso Falkland, Milei cancella la visita nel Regno Unito

Il premier britannico Andy Burnham ha detto che il suo governo resterà fermo nella difesa del controllo delle isole, la cui sovranità è stata consolidata anche con la guerra del 1982 tra i due Paesi. Non più di qualche giorno fa il ministro della Difesa, Wes Streeting aveva ribadito l'impegno "assoluto e incrollabile" nei confronti delle Falkland: "Sono britanniche perché gi suoi abitanti hanno scelto di essere britannici".