Pentagono smentisce Trump: "La guerra in Iran ha causato una carenza di munizioni"

Il Pentagono ha riconosciuto una carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran, dopo che negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva in larga parte respinto le notizie sulle difficoltà degli arsenali statunitensi. Il report dell'Ispettore generale del dipartimento della Difesa presentato al Congresso smentisce quindi il presidente che, nelle scorse ore, ha pubblicato un messaggio su Truth Social ribadendo che gli Stati Uniti stanno producendo "più armi d'eccellenza e di élite rispetto a qualsiasi altro momento della nostra storia". Intanto, i prezzi del petrolio continuano a salire, che hanno superato i 103 dollari a barile.