Una nave mercantile battente bandiera iraniana è stata attaccata nei pressi dello Stretto di Hormuz, vicino all'isola di Hengam e al largo della costa di Shib Deraz, sull'isola di Qeshm. L'incidente ha provocato almeno un morto e tre feriti. Lo riporta l'emittente statale iraniana Irib. Le autorità locali hanno confermato l'incidente tramite il governatore di Qeshm, Amir Teymouri, il quale ha indicato che l'imbarcazione è stata colpita intorno alle 5 del mattino (ora locale) nella zona compresa tra l'isola di Hengam e la costa di Qeshm. "Una nave mercantile è stata attaccata oggi, intorno alle 5 del mattino. Nell'incidente una persona è morta e tre sono rimaste ferite", ha precisato Teymouri, secondo quanto riportato dall'emittente iraniana. Nella notte, intanto, è arrivata anche una rivendicazione da parte degli Houthi: "Colpita una base militare saudita con missili balistici e droni", mentre le Nazioni Unite riferiscono che "in Yemen almeno 76mila persone in fuga dai combattimenti da luglio". Il vicepremier Tajani: "Attacchi Houthi? Nostri militari in sicurezza".