Ia, la prossima settimana riunione Consiglio di Sicurezza Onu: "In cima all'agenda"

Secondo quanto riferito da una fonte diplomatica francese citata dai media transalpini, la prossima settimana, durante l'Assemblea Generale, si terrà una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dedicata all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sarà "in cima all'agenda" dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la prossima settimana, ha dichiarato la fonte. "Dovrebbe esserci una riunione del Consiglio di Sicurezza dedicata all'intelligenza artificiale e alla sicurezza", ha aggiunto.