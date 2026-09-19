Usa, Trump firma legge su nuove sanzioni contro la Russia

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato una legge che introduce nuove sanzioni contro la Russia mirate a colpire direttamente il numero uno del Cremlino, Vladimir Putin. Tra le disposizioni, anche la possibilità di imporre dazi sui principali acquirenti delle forniture energetiche di Mosca. Il provvedimento era stato promosso dal senatore repubblicano Lindsey Graham, morto lo scorso luglio, fervente sostenitore dell'Ucraina.
La Camera dei rappresentanti aveva approvato il provvedimento all'inizio della settimana con il sostegno di esponenti di entrambi i partiti. Il Senato lo aveva approvato già ad agosto, sebbene alcuni democratici avessero espresso preoccupazione per l'ampliamento dei poteri del presidente in materia di dazi. La nuova legge, denominata "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026", autorizza il presidente a imporre tariffe fino al 100% sui cinque maggiori acquirenti di petrolio e gas naturale russi. Il provvedimento, dicevamo, prevede inoltre sanzioni nei confronti del presidente russo Vladimir Putin, esponenti del suo governo, oligarchi e banche e istituzioni finanziarie russe. Tra i Paesi stranieri, la legge potrebbe avere un impatto particolare su Cina (Trump dovrebbe incontrare il presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca il 24 settembre) e India, i principali acquirenti di greggio russo. Il provvedimento estende inoltre le sanzioni ai settori energetico e degli armamenti dell'Iran.