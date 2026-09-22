Cavo Dragone a Tgcom24: "Non siamo in guerra, ma neanche in pace. La Nato è pronta a difendere ogni centimetro"

"Questa è la sfida che noi abbiamo davanti. Io non sono preoccupato, le dico però che sono consapevole. Soprattutto mi antepongo a coloro che, per puri scopi strumentali, invece minimizzano e non hanno onestà di dire ai nostri cittadini le cose come stanno. Tutto quello che può essere automatizzato — le difese, i dati, la fusione degli stessi dati — può essere delegato all'intelligenza artificiale, ma con l'uomo sempre al centro, che rimane responsabile. Io ho passato la mia vita in mare e ho imparato che la preoccupazione utile ci deve essere, quella che ti fa trovare gli strumenti, non quella che ti paralizza e ti fa andare in panico. Io quindi guardo con attenzione non tanto la potenza dell'avversario, ma la sua velocità: il tempo che intercorre tra quando qualcosa accade e la nostra risposta è oggi un fattore fondamentale. In questi due giorni a Copenaghen ho visto i nostri 32 capi di Stato Maggiore della Difesa in una linea sola: consapevoli e decisi. Questo deve rassicurarci".