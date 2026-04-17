Ucraina, Romania denuncia lo sconfinamento di un drone russo

Dopo il violento attacco russo di giovedì, i sistemi radar romeni hanno rilevato nella notte un drone che ha violato lo spazio aereo nazionale durante un attacco russo contro la vicina Ucraina, prima che se ne perdessero le tracce a sud-est del villaggio di confine di Chilia Veche, secondo quanto ha reso noto il ministero della Difesa di Bucarest. La Romania, paese membro dell'Unione europea e della Nato, condivide con l'Ucraina un confine terrestre di 650 chilometri ed è già stata più volte interessata da sconfinamenti di droni e dalla caduta sul proprio territorio di frammenti di velivoli, da quando la Russia ha iniziato a colpire i porti ucraini sul Danubio situati di fronte al confine romeno.