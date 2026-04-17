Ucraina, Romania denuncia lo sconfinamento di un drone russo
Il ministero della Difesa russo: distrutti 62 droni ucraini nella notte
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Dopo il violento attacco russo di giovedì, i sistemi radar romeni hanno rilevato nella notte un drone che ha violato lo spazio aereo nazionale durante un attacco russo contro la vicina Ucraina, prima che se ne perdessero le tracce a sud-est del villaggio di confine di Chilia Veche, secondo quanto ha reso noto il ministero della Difesa di Bucarest. La Romania, paese membro dell'Unione europea e della Nato, condivide con l'Ucraina un confine terrestre di 650 chilometri ed è già stata più volte interessata da sconfinamenti di droni e dalla caduta sul proprio territorio di frammenti di velivoli, da quando la Russia ha iniziato a colpire i porti ucraini sul Danubio situati di fronte al confine romeno.
L'iniziativa della Repubblica ceca per rifornire di munizioni l'Ucraina ha portato alla consegna di oltre 4 milioni di colpi, secondo quanto ha dichiarato a Praga il segretario generale della Nato Mark Rutte: "Più di 4 milioni di colpi di munizioni sono arrivati in Ucraina. E sollecito i paesi che ci stanno ascoltando, e gli altri 31 alleati, a continuare a finanziarla, in modo che l'Ucraina riceva le munizioni di cui ha bisogno".
Nella notte le forze di difesa aerea russe hanno distrutto 62 droni ucraini. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "La scorsa notte, sono stati sventati i tentativi del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici utilizzando 62 droni di tipo aereo diretti contro obiettivi situati nel territorio della Federazione Russa", si legge nel messaggio.