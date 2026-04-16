Violento attacco russo su Kiev, Odessa e Dnipro: almeno 14 morti e 100 feriti

Violento attacco missilistico e con droni sulle città ucraine da parte della Russia. La notizia e il bilancio pesante di perdite umane e danni è stato confermato dal presidente Zelensky, che su X ha tracciato il quadro dell'attacco: "Durante la notte sono stati avvistati quasi 700 droni russi. Sono stati lanciati anche missili: 19 balistici e un missile da crociera - ha scritto - La maggior parte dei missili balistici era diretta verso Kiev. Siamo riusciti ad abbattere 636 droni e alcuni missili. Purtroppo, non tutti. Ci sono stati colpi e danni ad abitazioni civili. Purtroppo, ci sono morti a Odessa, Kiev e Dnipro. Tra le vittime c'è un ragazzo di 12 anni. Al momento, sappiamo anche di circa 100 feriti a causa di questo massiccio attacco russo". I deceduti, secondo fonti non ancora confermate, sarebbero 14.

