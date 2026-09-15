Nato, duemila militari italiani presidiano il fianco Est | Crosetto: "È un problema che riguarda tutti"

"Ancora una volta, gli aerei italiani sono intervenuti. Gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone, di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della Nato in un fronte, come quello est, che da tempo ormai riserva delle problematiche che non sono problematiche che riguardano questi paesi, ma che riguardano tutta l'alleanza atlantica, quindi compresa l'Italia". Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto in una dichiarazione video registrata presso la base aerea di Siauliai, in Lituania. Negli ultimi giorni, il ministro è stato in missione in Bulgaria, Polonia, Lituania e Lettonia.