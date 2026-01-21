Rutte (Nato) dà ragione a Trump: bisogna difendere l’Artico da russi e cinesi

“Il presidente Trump ha ragione e hanno ragione i leader europei e anche la Nato: dobbiamo difendere l’Artico”. A dirlo è il segretario generale della Nato, Mark Rutte, intervenendo al World Economic Forum a Davos. In questi giorni lo scontro tra Stati Uniti e Europa, in particolare tra Trump e il presidente francese Macron, per il controllo della Groenlandia, continua a far discutere. “Sappiamo che le rotte marittime si stanno aprendo, sappiamo che Cina e Russia sono sempre più attive nell’Artico”, ha aggiunto Rutte.