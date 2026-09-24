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Ucraina, nuovi raid russi nella notte: 8 morti a Kiev e Odessa | Avvistato drone all'aeroporto di Berlino: voli sospesi per un'ora
Raid russi colpiscono la sede del partito del presidente ucraino e un ospedale, Zelensky invoca sanzioni
© Afp
È di 8 morti e diversi feriti il primo bilancio degli intensi bombardamenti russi in Ucraina. I missili e i droni di Mosca sono esplosi, soprattutto nelle aree di Kiev e Odessa, proprio quando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky stava parlando davanti all'Assemblea generale dell'Onu, a New York. "Vladimir Putin è il paziente zero, va fermato", ha detto il leader ucraino attaccando frontalmente il presidente russo. Forse non casualmente, tra gli obiettivi colpiti nei raid di quei minuti c'è proprio un centro congressi che ospita la sede del partito di Zelensky. Poi, qualche ora dopo, una nuova ondata di missili è piovuta sull'Ucraina.
Zelensky: "Mosca ricorre a terrore missilistico"
"Oggi i russi hanno lanciato un attacco missilistico contro Kiev, proprio mentre, durante un incontro con i membri del Congresso, discutevamo della necessità di rafforzare le sanzioni. La Russia non porrà fine a questa guerra senza pressioni". Così su Telegram Volodymyr Zelensky. "Mentre le persone dormivano, il cielo si è illuminato a causa delle esplosioni. Ancora una volta, l'obiettivo principale del loro attacco sono Kiev e le infrastrutture civili: edifici residenziali, un ospedale per parti, il settore energetico e la logistica". E ancora: "Ogni attacco è dovuto al fatto che la pressione sull'aggressore non è ancora totale e la Russia ritiene di poter continuare a ricorrere al terrore missilistico. Attualmente, gli Stati Uniti hanno l'opportunità di reagire con forza. Sono necessari sistemi di intercettazione missilistica per proteggere le vite. È necessario implementare sanzioni contro la Russia e contro coloro che la aiutano a guadagnare".
Presidente polacco all'Onu: "Mosca mina stabilità internazionale"
All'Onu ha preso la parola anche il presidente polacco Karol Nawrocki, in rappresentanza del Paese che nell'ultimo periodo ha dovuto subire più di tutti la pressione russa. Secondo Nawrocki, Mosca "sta destabilizzando la situazione in Europa attraverso aggressioni aperte, operazioni ibride, atti di sovversione e sabotaggio, e ignorando le risoluzioni di questa assemblea. Il diritto internazionale vuole essere qualcosa di più di una dichiarazione priva di reale valore". Il presidente polacco ha detto di voler chiarire a nome della Polonia che "non siamo noi a cercare lo scontro" e che la Nato rimane il "garante della sicurezza transatlantica. La Russia sta mettendo in atto azioni volte a minare le fondamenta della stabilità internazionale».
Drone avvistato all'aeroporto di Berlino: scalo chiuso per un'ora, voli dirottati
Intanto nella serata di mercoledì lo spazio aereo sopra Berlino è stato chiuso per circa 45 minuti dopo che le autorità aeroportuali hanno avvistato un drone. A riferirlo l'agenzia di stampa tedesca Dpa. Il velivolo non riconosciuto sarebbe stato avvistato sulla pista nord dell’aeroporto di Berlino-Brandeburgo alle 20. Non appena è stato dato l'allarme, le operazioni sono state interrotte. Sono riprese poi solo tre quarti d'ora più tardi, in modo graduale e con ovvie ripercussioni sui voli. Diversi aerei sono stati dirottati verso Dresda. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, l’aeroporto di Berlino è lo scalo che ha registrato il numero più alto di avvistamenti in Germania nella prima parte dell’anno: solo nei primi sei mesi sono stati registrati circa 28. In sette di questi casi, le operazioni di volo all’aeroporto sono state temporaneamente sospese. In tutto il 2025, gli avvistamenti erano stati solo otto.