Ucraina, nuovi raid russi nella notte: 8 morti a Kiev e Odessa | Avvistato drone all'aeroporto di Berlino: voli sospesi per un'ora

Intanto nella serata di mercoledì lo spazio aereo sopra Berlino è stato chiuso per circa 45 minuti dopo che le autorità aeroportuali hanno avvistato un drone. A riferirlo l'agenzia di stampa tedesca Dpa. Il velivolo non riconosciuto sarebbe stato avvistato sulla pista nord dell’aeroporto di Berlino-Brandeburgo alle 20. Non appena è stato dato l'allarme, le operazioni sono state interrotte. Sono riprese poi solo tre quarti d'ora più tardi, in modo graduale e con ovvie ripercussioni sui voli. Diversi aerei sono stati dirottati verso Dresda. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, l’aeroporto di Berlino è lo scalo che ha registrato il numero più alto di avvistamenti in Germania nella prima parte dell’anno: solo nei primi sei mesi sono stati registrati circa 28. In sette di questi casi, le operazioni di volo all’aeroporto sono state temporaneamente sospese. In tutto il 2025, gli avvistamenti erano stati solo otto.