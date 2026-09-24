Ucraina, Tajani all'Assemblea generale Onu: "Italia al fianco di Kiev. Minacce ibride russe mettono in pericolo sicurezza europea"

"Mosca troverà sempre l'Italia pronta a sostenere il dialogo e la ricerca di una soluzione diplomatica" ha proseguito il ministro degli Esteri. "Ma la Russia, in quanto membro permanente di questo Consiglio, ha una responsabilità che non può essere ignorata. È arrivato il momento che si impegni seriamente e in modo costruttivo nei negoziati", ha aggiunto. "Vogliamo essere molto chiari: l'Italia non è in guerra con la Federazione Russa", ha sottolineato Tajani.