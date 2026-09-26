Trump: "Forse un accordo tra Mosca e Kiev prima dell'inverno" | Moldova: "Oggetto non identificato ha violato il nostro spazio aereo"

Il presidente americano Donald Trump è tornato ad auspicare che Kiev e Mosca "trovino un accordo in un futuro non troppo lontano, magari prima del pieno dell'inverno". Interpellato dalla stampa sull'incontro avuto nei giorni scorsi con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, il leader Usa ha spiegato: "Abbiamo parlato di diverse questioni, e su molte questioni siamo d'accordo. Ma quello che voglio è che trovi un accordo con Putin. E voglio che Putin trovi un accordo con lui. Questo mese sono morte 25mila persone nel conflitto tra Russia e Ucraina. E il mese prima 32mila". Trump ha precisato che si tratta perlopiù di soldati, ma "che siano soldati o civili è una tragedia". Intanto, la Moldova ha denunciato la violazione del suo spazio aereo da parte di un oggetto non identificato. Tensione anche in Romania: due caccia spagnoli decollati nella notte per un drone alla frontiera con Ucraina.