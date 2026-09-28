Guerra Russia-Ucraina, nuovi attacchi di Mosca: a Kharkiv almeno 20 feriti di cui otto bambini, edifici in fiamme a Kiev

Quattro persone sono rimaste ferite in un attacco russo notturno contro Kiev; sono stati inoltre danneggiati edifici in quattro distretti e sono divampati incendi in alcuni complessi di uffici. Lo ha reso noto su Telegram la sede di Kiev del Servizio statale per le emergenze dell'Ucraina, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Quattro persone sono rimaste ferite a seguito dell'attacco russo della notte", si legge nella nota. Nel distretto di Podilskyi, un edificio non residenziale ha subito danni, è andato a fuoco e ha perso parte del tetto. Durante un secondo attacco, l'onda d'urto ha mandato in frantumi le finestre di un vicino edificio residenziale; i soccorritori hanno trovato tre persone ferite. Nel distretto di Holosiivskyi, un drone nemico ha colpito un'abitazione privata a due piani, ferendo una persona. Sono scoppiati incendi in edifici adibiti a uffici nei distretti di Pecherskyi e Shevchenkivskyi.