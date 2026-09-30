Missili balistici e droni russi su Kiev e la regione: bambino ucciso sotto le macerie

© Afp
Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione, con missili balistici e droni. Nella capitale sono state udite numerose esplosioni dopo l'allarme lanciato dall'Aeronautica militare ucraina per l'arrivo di missili. La contraerea è entrata in azione e in alcune aree della città si sono registrate interruzioni dell'energia elettrica. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito che i soccorritori sono intervenuti per un incendio scoppiato in una zona residenziale del distretto di Sviatoshynskyi.
Bambino ucciso
Le conseguenze più gravi segnalate finora riguardano Vyshgorod, nella regione di Kiev. Un'abitazione è stata distrutta durante l'attacco e tra le macerie i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita di un bambino, secondo quanto riferito dal capo dell'amministrazione regionale Timur Tkachenko. Tre persone sono invece state estratte vive. Tra loro c'è un altro bambino, mentre gli altri due feriti sono un uomo e una donna.