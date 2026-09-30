Missili balistici e droni russi su Kiev e la regione: bambino ucciso sotto le macerie

Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione, con missili balistici e droni. Nella capitale sono state udite numerose esplosioni dopo l'allarme lanciato dall'Aeronautica militare ucraina per l'arrivo di missili. La contraerea è entrata in azione e in alcune aree della città si sono registrate interruzioni dell'energia elettrica. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito che i soccorritori sono intervenuti per un incendio scoppiato in una zona residenziale del distretto di Sviatoshynskyi.