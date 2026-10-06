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CONFLITTO RUSSO-UCRAINO

Russia, pioggia di droni ucraini su Mosca: colpito un impianto petrolifero

Secondo i media statali russi, quello notturno è stato il più massiccio attacco con droni subito dalla regione negli ultimi due anni

06 Ott 2026 - 06:51
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© Afp

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Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre, alcuni canali di monitoraggio hanno riferito che droni ucraini hanno colpito un importante impianto petrolifero nell'oblast di Mosca durante un attacco su larga scala che ha provocato anche una vittima. Lo riferisce il Kyiv Independent. Secondo il canale Telegram Exilenova Plus, un drone ucraino ha colpito il Centro di produzione e dispacciamento lineare di Volodarsk, nei pressi del villaggio di Konstantinovo. Secondo i media statali russi, quello notturno è stato il più massiccio attacco con droni subito dalla regione negli ultimi due anni.

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